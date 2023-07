Meteo | le previsioni in Campania per venerdì 28 luglio 2023

(Di venerdì 28 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leinper oggi,28. Avellino – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4457m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allertapresente. Benevento – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 4419m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Sudovest, al ...

Nuove correnti umide di origine atlantica tornano a interessare la Liguria portando condizioni di tempo variabile con qualche occasionale precipitazione. Queste, nel dettaglio, ledi Limet Liguria per le prossime ore: Venerdì 28 luglio 2023 Al mattino nubi basse sul settore centro - orientale della regione. Non sono esclusi piovaschi in corrispondenza degli ...Leper Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per venerdì 28 luglio 2023. Tutta l'Isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che garantirà tempo stabile e soleggiato con cieli ...Estratto dell'articolo di Tommaso Labate per roma.corriere.it (...) paolo sottocorona -la7 Come la stragrande maggioranza dei suoi colleghi, Massimiliano Pasqui, climatologo del Cnr, è iscritto al partito di chi pensa che nulla è mai ...

Meteo: AGOSTO, sono arrivate le PREVISIONI per le VACANZE! Guardate cosa può accadere entro FERRAGOSTO... iLMeteo.it

Tornano ad aumentare le temperature in Sicilia per la giornata di venerdì 28 luglio. Massime comunque lontane dai valori estremi di inizio settimana.L'alta pressione delle Azzorre si sta insediando sul bacino occidentale del Mar Mediterraneo, con temperature gradevoli e un tempo stabile per gran parte della nostra penisola. Tuttavia il transito de ...