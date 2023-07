Mercato globale - Toyota si tiene stretto lo scettro mondiale dei costruttori

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 28 luglio 2023) Il grupposi conferma il primo costruttore al mondo nel primo semestre del 2023, superando Volkswagen per il quarto anno consecutivo. In particolare, il conglomerato giapponese ha commercializzato in tutto il globo 5,42 milioni di veicoli, tra auto e mezzi commerciali leggeri e pesanti, registrando una crescita del 5,5% rispetto ai primi sei mesi del 2022. Alle sue spalle, come detto, si piazzano i tedeschi con 4,37 milioni di unità (+12,8%), di cui 168 mila del marchio dei camion Traton. Le auto. I giapponesi si confermano in vetta anche depurando i dati dal contributo della Daihatsu e dei camion della Hino: le vendite sono pari a 4.937.634, il 5,1% in più rispetto all'anno scorso. Lo stesso vale per i volumi produttivi: il gruppoha prodotto 5.627.437 veicoli (+10,3), di cui 4.893.771 senza Daihatsu e Hino, a fronte dei 4,691 milioni ...