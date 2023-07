Meloni da Biden | Relazioni Italia - Usa forti al di là colore governi

SU GPA E LGBT "SOLO UN ACCENNO" Conaffronta anche il nodo dell'imponente piano messo in piedi dagli States per contrastare l'inflazione, con contraccolpi innegabili per l'Europa. Chiede ..., 'destini legati' 'Con gli Usa i nostri destini sono indissolubilmente legati, ma gli interessi non sono perfettamente sovrapposti. Per questo l'Europa ha bisogno di una sua politica ...Ci sono, tuttavia, alcune questioni che rischiano di creare imbarazzo nel colloquio tra. Per il Nyt, una di queste è la posizione del governo italiano che ha chiesto al comune di ...

Meloni negli Usa, visita al Congresso e incontro con Biden Sky Tg24

Un’ora e mezza di colloquio Usa-Italia. Il presidente Joe Biden e la premier Giorgia Meloni “hanno riaffermato l’alleanza incrollabile, il partenariato strategico e la profonda amicizia tra Stati ...(Adnkronos) – Non si sente certo “Cenerentola” l’underdog Giorgia Meloni, che a passo sicuro muove da Capitol Hill alla Casa Bianca per l’appuntamento più atteso della sua ‘due giorni’ statunitense: l ...