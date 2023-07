Meloni conquista Biden. La sinistra europea rimane orfana dell’alleato più prezioso

"In autunno, Joe Biden dubitava ancora dell'etica democratica del nuovo governo in Italia. Ma all'incontro con la premier Giorgiaalla Casa Bianca ci sono stati solo elogi", ammette la Frankfurter Allgemeine Zeitung. L'eco del bilaterale che ha sdoganato una leader arrivata dalla destra sovranista, ormai accolta nel ...... quando sia il Presidente Bonaccini che la presidenteavevano dichiarato che sarebbero stati ... Chiediamo al Governo di non considerare la Romagna soltanto una terra diper i voti ...Video su questo argomentoa Washington incontra senatori bipartisan al Congresso Usa 'Mai come oggi, per il contesto internazionale, la nostra relazione è essenziale. Mai come oggi dobbiamo ...

Meloni conquista Biden. Socialisti orfani dell'alleato più prezioso L'HuffPost

A Washington cresce l'indice di gradimento per Giorgia Meloni che pensa al G7 del 2024 e al rapporto privilegiato dell’Italia con l’Africa ...La premier sovranista si piazza al centro dello spettro geopolitico, lì dove devono essere date le garanzie chieste dagli Usa, sulla guerra in Ucraina e sul ...