Meloni | con Biden ribadita amicizia e discusso interessi strategici

(Di venerdì 28 luglio 2023) Seconda giornata di visita a Washington per la presidente del Consiglio Giorgia. Tra circa un'ora sarà al cimitero monumentale di Arlington dove presenzierà al cambio della guardia e renderà ...

A dire semplicemente 'poveri' il ministero di Marina Elvira Calderone avrebbe dovuto precisare che 400mila nuclei in povertà già beneficiari del Rdcla riforma del governonon riceveranno ...Perché prevedeva Perché dopo 8 anni di peso sulle spalle delle imprese, il Governoha deciso di cambiare strada, e intanto in settimanauna misura inserita nel Dl Caldo ha prorogato dal ...Una piaga che va assolutamente fermataazioni di prevenzione e politiche mirate su cui Governo, ... Per questo oggi abbiamo indirizzato al Governodieci proposte di intervento chiedendo, tra ...

Meloni negli Usa, visita al Congresso e incontro con Biden Sky Tg24

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Quali sono e cosa prevedono i nuovi aiuti alle famiglie dalle banche italiane e a chi sono destinati: ulteriori novità attese dal governo ...