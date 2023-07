Meloni - Biden | rapporto forte Da Usa fiducia in mosse Roma

Ma fin dai sorrisi davanti alle telecamere nello studio ovale è stato evidente che la sintonia traera forte. "La prima volta che ti ho incontrata ho pensato di conoscerti da molto ...Giorgiaresta oltre un'ora e mezza nello Studio Ovale con Joee incassa una apertura di credito per le mosse italiane, soprattutto sul tema che e' diventato la cifra della sua politica ...I graffi di Damato In quella foto - immagine di Giorgiaalla Casa Bianca col presidente americano Joe, per quanto non seguita - tra fantasie maliziose - da una conferenza stampa ...

Meloni da Biden: "Con Usa rapporto forte. Su Cina nessuna pressione, andrò" Adnkronos

Markell, former US representative to the OECD in Paris, was in Washington in recent weeks for the last technical steps and should arrive in our ...La Cina come 'sfida e opportunita''. La totale sintonia sul sostegno all'Ucraina. E l'impegno ad appoggiare l'approccio italiano nei rapporti con ...