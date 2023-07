Meloni alla Casa Bianca | il nodo della via della Seta | «L?America si fida di noi | andrò a Pechino»

(Di venerdì 28 luglio 2023) dal nostro inviatoWASHINGTON «Oggi più che mai dobbiamo essere in grado di contare gli uni sugli altri». Non solo Nato e Ucraina, la visita di Giorgiaa Washington...

WASHINGTON " Fra i risultati della visita di Giorgiaa Washington c'è il sostegno della candidatura italiana all'Expo 2030. Lo annuncia la Casa Bianca nella notte italiana con un comunicato nel quale si legge: "Gli Stati Uniti accolgono con ...Il ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr del Governo, Raffaele ... Nella revisione del Pnrr che sarà sottopostacommissione Ue sono previste, ha spiegato il ...... non avremmo i soldi per fare la finanziaria" aveva detto Giorgia. E quindi ora che fa Lo ... ed è regressivo perché richiede la proprietà di un immobile e l'accesso non è condizionato...

Meloni vede Biden alla Casa Bianca: “Serve un nuovo approccio sull’Africa” Il Fatto Quotidiano

Intanto su Twitter Meloni torna sull'incontro di ieri alla Casa Bianca con il presidente americano Joe Biden. Il colloquio, scrive, "è stata un'occasione ...Ci aea provato J-Ax a non replicare alle ultime parole di Paolo Meneguzzi, ma non ci è riuscito. Il rapper torna su Instagram e riapre il caso. Ma non lo fa con un post, una foto o una ...