Meloni al cimitero di Arlington e da Kissinger 

(Di venerdì 28 luglio 2023) AGI - In occasione della visita ufficiale a Washington del presidente del Consiglio, si è svolto a Villa Firenze, residenza dell'ambasciatrice d'Italia, un lungo incontro tra Giorgiae Henry Kissinger. Due ore di colloquio, rende noto Palazzo Chigi, con "una delle menti più lucide, punto di riferimento della politica strategica e della diplomazia". "Ringrazio Kissinger per il prezioso tempo che mi ha dedicato, e' stato un privilegio e un onore dialogare con lui sui temi della contemporaneita'", ha detto. Nella seconda giornata della visita ufficiale negli Stati Uniti, il presidente del Consiglio Giorgiasi è recato aldi, dove ha presenziato al cambio della Guardia e dove ha deposto una corona di fiori sulla tomba del Milite Ignoto. La premier ha inoltre reso ...

