Meloni a Washington | gli analisti | “Un successo che conferma la sua leadership internazionale”

(Di venerdì 28 luglio 2023) Giorgianon solo ha fugato tutti i dubbi e le “preoccupazioni” esistenti negli Usa al momento della formazione del suo governo, ma si è anche affermata come “partner affidabile e interlocutore autorevole”. Un ruolo da protagonista sulla scena globale riconosciuto nei commenti deglichiamati a commentare l’incontro con Biden. “Ac’era un po’ preoccupazione quando si formò il governo”, ha ricordato Kurt Volker, ex ambasciatore americano alla Nato e già inviato per l’Ucraina dell’amministrazione Usa, sottolineando che invece “molti sono rimasti sorpresi e colpiti da quello che sono diventate le sue politiche”. Volker: “Ac’era preoccupazione per il governo, lei ha sorpreso molti” Intervistato dal Corriere della Sera, Volker ha spiegato ...

Si rafforzano i legami tra Italia e Stati Uniti. È questo, in estrema sintesi, il significato della visita a Washington di Giorgia Meloni, per incontrare il presidente americano Joe Biden e la leadership del Congresso.

La presidente del Consiglio ha anche incontrato alcuni importanti senatori e lo speaker della Camera Kevin McCarthy.