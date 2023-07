Megafono di un altro potere | Paragone a valanga sul martire Saviano

(Di venerdì 28 luglio 2023) Se lo aspettava, il. Se lo aspettava perché farlo fuori dalla Rai «è una decisione politica», come ha commentato sul «suo» Corriere. Niente, insomma. Niente più quei bei racconti di denuncia, di coraggio ineguagliabile, di inconfondibile epica che puntellavano la riserva culturale e intellettuale di Fabio Fazio. Cosa non ci farà vedere dunque la nuova Rai del governo Meloni e che invece l'Insider dici avrebbe rivelato? Inchieste «su Don Peppe Diana, sacerdote ucciso dal clan dei casalesi; sui collaboratori di giustizia che hanno permesso di svelare importanti rapporti tra mafia e politica e tra mafia e imprenditoria. E sui giornalisti perseguitati». E allora uno si domanda: ma davvero senzanon ci sarà pure un racconto sull'antimafia? Ci sarà eccome, ma il ...

Il quotidiano La Repubblica, tradizionalmentedella sinistra del nostro Paese, quest'oggi ...in occasione della scomparsa di Silvio Berlusconi e anche in quell'occasione si rivelò nient'...... è venuto lo spunto di usare il palco internazionale della Giornata mondiale come un, da un lato per accendere i riflettori sull'emergenza ecologica e dall'per testimoniare come, anche ......della comunicazione politica confermano quanto messo in luce appena tre giorni fa da un... oltre il 20% delle notizie diffuse dai più importanti quotidiani e telegiornali nazionali fa da...

Firmato il Protocollo di Intesa tra Fisascat Foggia e Anolf Foggia ... Il Megafono dei Cinque Reali Siti

Se lo aspettava, il Martire Saviano. Se lo aspettava perché farlo fuori dalla Rai «è una decisione politica», come ha ...Un commerciante di Mattina questa mattina si è presentato davanti il palazzo del comune di Mattinata con il megafono per protestare contro la scelta del ...