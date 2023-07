Mediaset punta ancora sul Grande Fratello | ecco fino a quale data è stato rinnovato il reality

(Di venerdì 28 luglio 2023) Che ilsia uno deipiù seguiti è ormai una cosa assoma riuscirà anche la nuova edizione, quella che inizierà a Settembre, a tenere alti gli ascolti? Questa nuova edizione infatti prevederà grandi novità, in primis il nome: ilshow condotto da Alfonso Signorini infatti dovrebbe tornare alle sue origini, chiamandosi semplicemente. Nessuna agiunzione dunque del termine “Vip” o “Nip” e nessun numero acco. Ma non è finita qui, a dare ulteriori dettagli su chi prenderà parte al cast èil portale TvBlog che ha detto: Il nuovo cast, che sarà formato da una decina di vip, più una decina di nip, ne sarà la fotografia. Per quel che riguarda i nip, per esempio, si dice che saranno ...

Marco Travaglio Paladino dell'antiberlusconismo e attivista didi quello che fu il movimento '... Michele Santoro Figura storica del giornalismo italiano, prima Rai, poi, poi di nuovo Rai,...Le parole di Soldi mettono ora in difficoltà la doppiameloniana alla guida di viale Mazzini. ...oggi l'hanno resa una concorrente con le unghie spuntate rispetto alle reti private come. ...Svolta nella carriera dell influencer italo - americana, ex concorrente del Grande Fratello Vip . Dopo le diverse esperienze a, Soleil Sorge sbarca in Rai. L influencer ed ex gieffina sar al timone di Felicit 2023 , su Rai2, insieme a Enrico Vanzina e Pascal ...

Terra amara, puntata di oggi 27 luglio in streaming Mediaset Infinity

Mediaset sta attuando una serie di cambiamenti, che riguarderanno anche il Grande Fratello Vip. Ecco cosa ha deciso il palinsesto.Piersilvio Berlusconi ha dato il via libera ad Alfonso Signorini per il primo concorrente vip del Grande Fratello: si tratta della cantante Rosanna Fratello.