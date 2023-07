Medagliere Mondiali scherma 2023 | Italia in testa con 2 ori | USA e Francia inseguono

(Di venerdì 28 luglio 2023) Sono in corso idiin quel di Milano: per la sesta volta la rassegna iridata fa tappa in, dove era arrivata l’ultima volta nel 2011 in quel di Catania. Da oggi fino al 30 luglio la terra meneghina sarà il centro del mondo degli schermidori. In particolare questo è il calendario delle medaglie assegnate: 25 luglio spada femminile e sciabola maschile, 26 luglio fioretto femminile e spada maschile, 27 luglio sciabola femminile e fioretto maschile. Dalle gare individuali si passa poi alle squadre il 28, 29 e 30 luglio secondo la stessa sequenza sopracitata. Di seguito ildeidi...

Sesta giornata per il nuoto in vasca aidi Fukuoka. In acqua Margherita Panziera e Leonardo Deplano nelle semifinali dei 200 dorso ...AGGIORNATO RISULTATI DI OGGI L' Italia è quinta ...IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV, COME VEDERLI IN TV: LA PROGRAMMAZIONE DETTAGLIATA TUTTI GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO ILAGGIORNATO TUTTE LE CARTE OLIMPICHE IN ...... Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine, tutti i risultati ed ilaggiornato per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma della sesta giornata deidi ...

Medagliere Mondiali scherma 2023: l'Italia scappa via con 2 ori, seguono USA e Francia OA Sport

Tommaso Marini sale sul gradino più alto del podio mondiale nel fioretto maschile portando a 7 il numero di medaglie per l'Italia.Il medagliere dei Mondiali di Nuoto 2023 aggiornato dopo le gare di oggi: arriva un bronzo dal Setterosa, Italia a podio in 5 sport diversi ...