Medagliere Mondiali scherma 2023 | Italia in testa con 2 ori | Ungheria e USA inseguono

(Di venerdì 28 luglio 2023) Sono in corso idiin quel di Milano: per la sesta volta la rassegna iridata fa tappa in, dove era arrivata l’ultima volta nel 2011 in quel di Catania. Da oggi fino al 30 luglio la terra meneghina sarà il centro del mondo degli schermidori. In particolare questo è il calendario delle medaglie assegnate: 25 luglio spada femminile e sciabola maschile, 26 luglio fioretto femminile e spada maschile, 27 luglio sciabola femminile e fioretto maschile. Dalle gare individuali si passa poi alle squadre il 28, 29 e 30 luglio secondo la stessa sequenza sopracitata. Di seguito ildeidi...

Attualmente ilolimpico vede l'Italia all'ottavo posto con 12 medaglie (2 ori, 7 argenti ... Sono ottime le speranze per il nuoto italiano che emergono da questi, con qualche ...La squadra italiana di spada femminile conquista la medaglia d'argento ai2023 di scherma in corso di svolgimento a Milano. La formazione composta da Alberta ... GIORNO PER GIORNO IL...Sesta giornata per il nuoto in vasca aidi Fukuoka. In acqua Margherita Panziera e Leonardo Deplano nelle semifinali dei 200 dorso ...AGGIORNATO RISULTATI DI OGGI L' Italia è quinta ...

Medagliere Mondiali scherma 2023: l'Italia scappa via con 2 ori, seguono USA e Francia OA Sport

La giornata di ieri passerà in archivio come quella del “gran ritiro”. Gregorio Paltrinieri, fuoriclasse azzurro, ha deciso infatti ...Il quartetto composto da Fiamingo-Santuccio-Navarria-Isola viene rimontato dalle polacche e perde la finale con il punteggio di 32-28. Deludono gli sciabolatori, ...