Medagliere Mondiali nuoto Fukuoka 2023 | la classifica delle nazioni

Leggi su sportface

(Di venerdì 28 luglio 2023) Ilcompleto deididiscipline acquatiche, in programma da venerdì 14 a domenica 30 luglio. Grande attesa per la rassegna iridata nella località nipponica, che oltre alle medaglie assegnerà anche alcuni biglietti per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Oltre due settimane ricche di eventi che promettono spettacolo train vasca,in acque libere, palla, tuffi eartistico. Presente anche una numerosa delegazione azzurra, che proverà a confermarsi ancora una volta tra le migliori nazionali al mondo. L’Italia infatti aveva chiuso idi Budapest 2022 al terzo posto delcon un totale di 22 medaglie (9 oro, 7 argento e 6 bronzo). Di ...