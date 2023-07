Medagliere Mondiali nuoto 2023 | l’Italia fa 13 con il Setterosa! Cina imprendibile | USA deludenti

IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV, COME VEDERLI IN TV: LA PROGRAMMAZIONE DETTAGLIATA TUTTI GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO ILAGGIORNATO TUTTE LE CARTE OLIMPICHE IN ...... Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine, tutti i risultati ed ilaggiornato per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma della sesta giornata deidi ...... Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine, tutti i risultati ed ilaggiornato per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma della sesta giornata deidi ...Gli ori di Volpi e Marini, l'argento di Errigo. Perchè i successi di oggi segnano un riscatto dal flop delle ultime olimpiadi. E permettono di guardare con fiducia a Parigi 2024 ...MILANO (ITALPRESS) - "Un poker di medaglie in una sola giornata è un'emozione speciale". Questo il commento del presidente della Federscherma ...