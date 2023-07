Me lo proibiscono Il gossip su Belen e De Martino? La Marcuzzi rompe il silenzio

(Di venerdì 28 luglio 2023) "Mi ferisce. Escono notizie assurde, chi lavora con me mi proibisce di rispondere, sono passionale": Alessia, intervistata da Repubblica, ha parlato così delle notizie diche la riguardano. Di recente è finita nel vortice dei pettegolezzi per un presunto flirt con Stefano De. Cosa che però la conduttrice ha sempre negato. "Ho detto a Francesca Fagnani che mi aveva invitato a Belve: ‘Non vengo perché mi devo salvare da me stessa'. Faccio fatica a tenermi”, ha poi aggiunto la presentatrice di Boomerissima. Intantoe Stefano sembrerebbero essere arrivati a un punto di rottura definitivo. Almeno stando alle voci che circolano su di loro. In ogni caso la, parlando di “notizie assurde”, di fatto smentisce tutto ciò che si dice sul suo conto. Dal punto di ...

