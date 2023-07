Mauro Rozza | all' ex campione di body building sequestrati 2 milioni I pm | «Spolpato il patrimonio di un' amica disabile»

(Di venerdì 28 luglio 2023) Una Ferrari 488 Spider (più altre tre auto), dodici immobili tra Milano e Riccione, 750mila euro in contanti trovati in una cassetta di sicurezza e sei orologi di pregio. Un "tesoro"...

E' il 'tesoretto' sequestrato oggi dalla Polizia giudiziaria in quota alla Gdf della Procura a Milano a, l'ex campione italiano di body building assolto per totale incapacità di intendere ...E' il 'tesoretto' sequestrato oggi dalla Polizia giudiziaria in quota alla Gdf della Procura a Milano a, l'ex campione italiano di body building assolto per totale incapacità di intendere ...È quanto ha sequestrato la polizia giudiziaria in quota alla guardia di finanza della Procura a Milano al noto body builder, ex campione italiano, al padre Sergioe alla madre ...

Spolpano patrimonio di una disabile: indagati l'ex campione di body building Mauro Rozza e i genitori IL GIORNO

Una Ferrari 488 Spider (più altre tre auto), dodici immobili tra Milano e Riccione, 750mila euro in contanti trovati in una cassetta di sicurezza e sei orologi di pregio. Un ...Immobili, auto e orologi e contanti in una cassetta di sicurezza sottratti con l'inganno, per il Pm, a un'amica con gravi problemi psichici. Rozza uccise la moglie nel 2009 con 60 coltellate, fu assol ...