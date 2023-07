Mauro e l’infarto | «Ero con un amico che conosce il primario dell’ospedale | l’ambulanza è arrivata in 7 minuti»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 28 luglio 2023) Massimoracconta al Corriere della Serache lo ha colpito durante una partita a padel, circa dieci giorni fa. Si è sentito male mentre giocava, è strato portato all’ospedale di Catanzaro e operato di urgenza per un’angioplastica. «Sono un uomo fortunato».ha visto la morte da vicino. Ora sta bene. «Faccio controlli con regolarità, ultimamente anche con maggiore frequenza. Mia sorella è morta per un cancro all’intestino e sono inserito in questo screening, ho avuto il Covid e mi sono beccato una brutta polmonite, il colesterolo era un po’ alto e quindi lo controllavo e facevo visite cardiologiche. Insomma, tutto mi sarei aspettato tranne. Era scritto così. Ma le ripeto, sono un uomo fortunato. Ci sono tre cose in particolare a cui penso continuamente da quel giorno… Ho avuto la lucidità ...