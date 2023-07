Mattia Binotto ritorna in Formula 1? Arriva la novità succosa | scenario impronosticabile

01:30 16.10 - Terremoto in casa Alpine. Dopo il Belgio usciranno di scena Otmar Szafnauer, Alan Permane e Pat Fry , si sta creando spazio per il ritorno in F1 di16.05 - Le decisioni della F1 Commission: slitta l'addio delle termocoperte . 16.00 - Iniziamo la nostra cronaca ripartendo dai risultati delle prove libere ovviamente condizionate ...Secondo il sempre ben informato Joe Saward, una delle firme più autorevoli della F1, il nome a cui starebbe pensando De Meo è quello di. L'amministratore delegato di Renault, così ...Resta adesso da capire quali pedine verranno 'innestate' all'interno dello staff tecnico e organizzativo di Alpine: proprio in tal senso, prende corpo la strada che porta a, ex team ...

F1, Szafnauer via al team Alpine: Famin per ora nuovo team principal, ipotesi Binotto Sky Sport

Improvviso terremoto in Formula 1 durante il GP del Belgio 2023: l’Alpine annuncia il licenziamento in tronco dell’intera catena di ...Il nuovo team principal ad interim di Alpine, Bruno Famin, ha spiegato l'origine del doppio addio di Otmar Szafnauer e Alan Permane. E delle voci che vorrebbero Mattia Binotto in arrivo ...