Mattel lancia la prima Barbie che rappresenta una persona con sindrome di Down

Nel 1985sul mercato la coppia Barbie e Ken fornita di outfit da giorno e da sera ("Day to Night"). Questo è il look per Barbie pensato per gli eventi serali, con gonna in tulle e top ...... per esempio nella scena del telefono senza fili nella sede di); una seconda parte costretta ...Forse Barbie si perde - o non si può ritrovare - nello spazio di un messaggio chea metà, a ...... evidentemente non autorizzato dalla) di Chiara Rapaccini, una parabola di rovina e ... Si spengono le luci e parte un applauso gasato, qualcunourletti di eccitazione (io mi trattengo a ...

La vera storia di Ken, il fidanzato ufficiale di Barbie GQ Italia

Nel secondo trimestre il produttore di giocattoli ha registrato vendite in flessione del 12% a 1,09 miliardi, con l’utile sceso del 59% a 27,2 milioni di dollari. Ma in luglio i ricavi sono aumentati ...Vi siete mai chiesti quali sono le Barbie più assurde di tutta la storia delle bambole della Mattel Ecco una lista davvero imbarazzante.