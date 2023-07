Mattarella striglia i negazionisti | Il cambiamento del clima è palese Italia in ritardo sulla prevenzione

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 28 luglio 2023) Il presidente della Repubblica chiede di accelerare per non perdere i fondi europei: "Un eventuale insuccesso non sarebbe una sconfitta dell’esecutivo, ma del Paese intero". Eriforma della giustizia invita i magistrati a smetterla con gli sconfinamenti: "Tengano conto che le leggi le delibera il Parlamento"