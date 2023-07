(Di venerdì 28 luglio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Un invito a “riflettere sulla necessità dil'e la natura”. E' quanto si legge nel messaggio che il Presidente della Repubblica, Sergio, ha inviato al Sindaco del Comune di Tempio Pausania, Giovanni Antonio Giuseppe Addis: “Sono trascorsi 40 anni dal tragico 28 luglio 1983, giorno in cui un rogo di violenza e proporzioni inusitate provocò la strage di Curragghja, causando la morte di 9 persone e il ferimento di altre 15. L'evento – sottolinea il Capo dello Stato – ha profondamente segnato la storia della città di Tempio Pausania e dell'isola, arrecando lutto e dolore alle famiglie di coloro che caddero nell'estremo tentativo di impedire al fuoco di raggiungere il centro abitato. Appartenenti al Corpo Forestale dello Stato e volontari hanno sacrificato la loro vita per difendere il bene ...

...sulla collina di Curragghja devono indurre tutti a riflettere sulla necessità di rispettare l'ambiente e la natura". Sono le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al Sindaco

Mattarella “Rispettare l'ambiente con cura e prevenzione ... Il Giornale delle Partite IVA

ROMA (ITALPRESS) – Un invito a "riflettere sulla necessità di rispettare l'ambiente e la natura". E' quanto si legge nel messaggio che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Sindaco del Comune di Tempio Pausania. Il capo dello Stato ricorda all'esecutivo, che ha appena definanziato vari progetti ambientali dal Pnrr, quali sono le priorità: serve un vero