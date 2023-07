Mattarella a Palermo visita Santa Maria del Gesù incendiata

Il presidente della Repubblica Sergioha visitato questa mattina la chiesa di Santa Maria di Gesù a, nei giorni scorsi danneggiata pesantemente dagli incendi che hanno colpito il capoluogo siciliano. Ad accompagnare il ..., 28 lug., 28 lug. Il presidente della Repubblica, Sergio, e' arrivato al palazzo di giustizia didove sta per iniziare un seminario in memoria del 40 anniversario delluccisione del Giudice Rocco Chinnici, capo dellUfficio Istruzione del ...Il presidente della Repubblica Sergioè arrivato al palazzo di giustizia didove partecipa al seminario "Memoria e continuità" organizzato per il 40/o anniversario dell'attentato mafioso che costò la vita al capo dell'...Palermo, 28 lug. (askanews) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato questa mattina la chiesa di Santa Maria di Gesù a Palermo, nei ...La sua eredità è stata portata avanti da quello che è diventato poi il pool antimafia di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Giuseppe Di Lello ...