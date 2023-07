Mattarella a Palermo visita la chiesa di Santa Maria di Gesu' distrutta dalle fiamme

Il presidente della Repubblica, Sergio, ha visitato la chiesa di Santa Maria di Gesu', a, colpita negli scorsi giorni da un incendio che ne ha distrutto l'interno. Insieme al capo dello Stato erano presenti il sindaco ...la situazione sembrerebbe quasi essere tornata alla normalità. Oggi è arrivato il Presidenteche ha voluto visitare i luoghi più colpiti. A cominciare dalla chiesa del convento ...Così il Presidente della Repubblica Sergioha commentato la devastazione della Chiesa di Santa Maria di Gesù aquasi completamente distrutta dopo l'incendio di martedì scorso, ...

Il Capo dello Stato Sergio Mattarella nella chiesa di Palermo distrutta dalle fiamme. "Non potevo non venire, è una ferita". Lo ha detto il presidente della ...PALERMO (ITALPRESS) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato per un sopralluogo nella chiesa di Santa Maria di Gesù, ...