Matrimonio | le canzoni consigliate per il taglio della torta

Leggi su dilei

(Di venerdì 28 luglio 2023) Ogni storia d’amore che si rispetti ha una colonna sonora che ne suggella i momenti salienti: il primo incontro, il primo bacio, la prima vacanza insieme e via dicendo. Per questo motivo, anche la cerimonia d’unione ha bisogno diadatte che ne scandiscano i momenti. La musica sarà la grande protagonista anche delal. Tra leda inserire nella playlist da far suonare il giorno delle nozze, è necessario scegliere una rosa di brani anche per un momento importante come il. Vediamo come scegliere i brani sulla base diche hanno fatto la storia per la coppia oppure, più in generale, che attingono alla cultura musicale italiana o straniera. Per quei ...