Massimo Mauro | «Salvato da un infarto | Vialli non ha ancora bisogno di un’ala destra…»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 28 luglio 2023) Le parole di, ex calciatore di Juventus e Napoli, sull’avuto pochi giorni fa. I dettagli La scorsa settimana ha fatto spaventare tutti., 61 anni, è stato colpito da unmentre era su un campo di padel. Ha raccontato la vicenda al Corriere della Sera, ringraziando i medici che lo hanno. IL MESSAGGIO DI FERRARA – «Per una volta non sei stato lento. Così mi ha scritto Ciro Ferrara in chat. Mi ha preso in giro, come al solito. E mi ha strappato il primo sorriso dopo lo spavento. Ciro ha ragione, ma la vita non non è un campo di calcio. Sarebbe stato ingiusto non star qui a raccontare. Devo faretante cose, una in particolare ed è piuttosto importante. Sono un uomo fortunato».LA COSA IMPORTANTE ...