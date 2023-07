Massimo Mauro | le 3 cose che l’hanno salvato dell’infarto | ha svelato tutto

(Di venerdì 28 luglio 2023) Personaggi tv. . Classe 1962,è un dirigente sportivo, ex calciatore, politico e commentatore sportivo italiano. Il commentatore sportivo ha descritto i terribili istanti in cui, poco più di una settimana fa, è stato colpito da un infarto mentre giocava a padel a Catanzaro. L’ex calciatore di Juventus e Napoli, in un’intervista al Corriere della Sera, ha raccontato di essersi messo alle spalle il peggio, nonostante non abbia ancora dimenticato la paure di quei momenti.Leggi anche:, infarto improvviso per il campione italiano: le sue condizioni Leggi anche: Gianluca Vialli,racconta l’ultimo incontro in ospedale Leggi anche: Gianluca Vialli, spunta l’ultimo messaggio WhatsApp ai compagni di squadra Leggi anche: Gianluca Vialli, il terribile retroscena ...

Fondata nel 2006 a SanPascoli (in provincia di Forlì - Cesena), la griffe del made in Italy ... Sui dettagli economici dell'operazione vige ilriserbo, ma si parla di una cifra importante ...... durante i quali le giovani promesse del rugby femminile daranno ilper dimostrare il ...su cui da anni stiamo investendo per cercare di riportarlo alla sua naturale bellezza" ha spiegato...Gli ospiti del 28 luglio sono Yoko Yamada, Nathan Kiboba,Lazzarin vincitore edizione 2022; ... Marta Giulioni (Marta Giulioni, voce; Marco Postacchini, sax tenore, flauto;Morganti, ...In un’intervista al Corriere della Sera, Massimo Mauro ha raccontato la paura vissuta al momento dell’infarto che l’ha colpito durante una partita di Padel. L’ex calciatore ...Le ultime sulle condizioni di salute di Wanda Nara, pronta a viaggiare con Mauro Icardi direzione Turchia: a Istanbul per il marito, non per curarsi.