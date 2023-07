Marocco | pienamente operativo il nuovo Parco eolico di Boujdour | così si rafforza la transizione energetica

(Di venerdì 28 luglio 2023) Èildi, situato in, nella zona del Sahara, da 300 MW e il passaggio a 400 kV della rete meridionale: ad annunciarlo, nella giornata di martedì 25 luglio è stato l’Ufficio marocchino per l’elettricità e l’acqua potabile. Secondo quanto comunicato dall’ONEE, si tratta dell’ottavo progettorealizzato nel sud del paese e 14° a livello nazionale, in concomitanza con il messa in servizio della più grande stazione di trasformazioneII “400/225 kV”. Ilsarà in grado di soddisfare il fabbisogno energetico di migliaia di famiglie marocchine, riducendo sensibilmente le emissioni di gas serra (circa 1.145.000 tCO2/anno). Questi risultati confermano il ...

Nel 2022 registrati 160 mila passeggeri, la metà rispetto al record di dieci anni fa. A ottobre tornerà il Cuneo-Roma. Ma servono investimenti nelle infrastrutture ...Anche il Marocco sta intensificando la produzione eolica e importanti prospettive di produzione legano l’energia del vento con l’idrogeno verde. La capacità di trasmissione dell’elettricità della rete ...