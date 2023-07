Mario Scarzella eletto vicepresidente World Archery

(Di venerdì 28 luglio 2023) Il numero uno della FITARCO è anche presidente della Federazione Europea. ROMA - Giornata positiva per l'Italia al 55esimo Congresso elettivo, in svolgimento a Berlino, sede dei Campionati Mondiali di Qualificazione Olimpica per Parigi2024, che prenderanno il via martedì. Il presidente

... Bastien Bonhomme, René Burri, Lucrezia Costa, Ilaria Cuccagna, Andrea Branzi, Enzo Cucchi,...from the collection of Fondazione Sozzani" è curata con grande maestria da Maddalenae ...... Bastien Bonhomme, René Burri, Lucrezia Costa, Ilaria Cuccagna, Andrea Branzi, Enzo Cucchi,...from the collection of Fondazione Sozzani" è curata con grande maestria da Maddalenae ...... Bastien Bonhomme, René Burri, Lucrezia Costa, Ilaria Cuccagna, Andrea Branzi, Enzo Cucchi,...from the collection of Fondazione Sozzani' è curata con grande maestria da Maddalenae ...