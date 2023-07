Maria De Filippi | ecco qual è il suo ruolo geniale dietro le quinte di Temptation Island

(Di venerdì 28 luglio 2023)Deè una delle icone principali del mondo della tv, la donna è presente in molti programmi, anche se non in maniera diretta, come accade a. In una recente intervista rilasciata a Nuovo in Famiglia, Filippo Bisciglia ha fatto delle interessanti confessioni a riguardo. Il conduttore del reality show incentrato sulle L'articolo proviene da KontroKultura.

Una nota coppia di Uomini e Donne , il seguitissimo dating show di Canale5 condotto daDe, sembrerebbe essere in forte crisi: stiamo parlando di Giorgia Lucini e Federico Loschi . Uomini e Donne, Giorgia Lucini e Federico Loschi in crisi L'amaro sfogo dell'ex ...La sua consacrazione, però, è del 2014 quandode, produttrice di Temptation Island, lo sceglie come voce e volto del programma. Altra curiosità: Bisciglia è appassionato di canto tanto ...... Annalisa Bruchi, Roberta Colombo, Guido Crosetto, Luciano Tancredi, Flavia Capone, Mimma Gaspari Golino, Michela Tamburrino, Alessandro Morelli, Giuseppe De, Simona Agnes, Eugenia...

Ida Platano e Alessandro Vicinanza ospiti in studio per la prima puntata Il pubblico non vede l’ora di assistere alla nuove puntate di Uomini e ...In un'intervista rilasciata al settimanale 'Nuovo', Filippo Bisciglia ha rivelato alcuni retroscena su Maria De Filippi e su Temptation Island ...