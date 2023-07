Marco Alemanno non era il compagno di Lucio Dalla | la verità segreta di Ron

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 28 luglio 2023)è un nome sicuramente familiare ai fan di, dal momento che è stato considerato da molti il suodi vita. Nato a Lecce nel 1980, il quarantatreenne dopo aver conseguito il diploma alla Scuola di Recitazione del Teatro del Navile di Bologna, ha intrapreso all’età di trentaquattro anni una proficua collaborazione con, sbocciata poi, secondo il suo racconto, in una relazione sentimentale., dopo i funerali del compianto artista, espresse dolore e sgomento, anche per tutte quelle teorie della famiglia e di alcuni componenti del mondo dello spettacolo, che non hanno mai riconosciuto la sua versione per quanto concerne la sua vita sentimentale di...