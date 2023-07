NAPOLI - Un omaggio da brividi quello apparso sui social da parte di Robert De Niro pere il Napoli . Il noto attore e divo americano si trova infatti nel capoluogo della Campania per le vacanze e si è fermato a pranzo al noto ristorante da Mimì alla Ferrovia ...... quella guidata da un certo Diego Armando, ma anche del Napoli dello stesso Cannavaro. È stato lo stesso ex capitano della Nazionale Campione del Mondo nel 2006 ad annunciarlo con unsu ...Lo stesso, in undel 2018, si lamentò delle condizioni del campo: "L'Inter e il Milan avevano campi in erba sintetica per allenarsi con la pioggia e la neve, mentre noi usavamo sempre ...

Maradona, il post per De Niro dai social: l'omaggio è anche per il Napoli Corriere dello Sport

L'attore e divo americano si trovava a pranzo nel noto ristorante Mimì alla ferrovia: i tifosi azzurri impazziscono, tutti i dettagli ...Fabio Cannavaro acquista il Centro Paradiso di Soccavo, dove si allenava Diego Armando Maradona negli anni '80. È lo stesso ex capitano della Nazionale Campione del Mondo nel 2006 ad annunciarlo, con ...