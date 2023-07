Mar a Lago | nuove accuse per Trump | lo staff avrebbe cercato di cancellare i

Al caso giudiziario contro Donald Trump , in Florida, si aggiungono nuove accuse e un altro imputato. Ieri, la procura federale ha incriminato il manager della villa di- a -, dove Trump aveva trattenuto migliaia di documenti segreti, dopo aver lasciato la Casa Bianca, per averlo aiutato a cancellare le registrazioni delle telecamere di sorveglianza. Più di ...Carlos de Oliveira, il gestore della proprietà di- a -, la villa di Trump dove sono stati trovati più di 300 documenti classificati, deve rispondere di un'accusa di alterazione, distruzione,...Jack Smith, il procuratore speciale che indaga su Donald Trump , ha presentato tre nuovi capi di accusa contro l'ex presidente per le carte segrete a- a -. Tra questi c'è il tentativo di far sparire un video di sorveglianza affinché non finisse nelle mani del gran giurì. Mentre l'attenzione è tutta sull'inchiesta sul 6 gennaio e la ...

Nuove accuse a Donald Trump per le carte segrete a Mar-a-Lago Sky Tg24

Il procuratore speciale Jack Smith ha presentato ulteriori capi di accusa contro Donald Trump nell'ambito del caso delle carte segrete a Mar-a-Lago. Lo riportano i media americani, sottolineando che l ...(Adnkronos) – Il team del procuratore speciale Jack Smith ha accusato l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump di altri tre capi d’accusa nel caso dei documenti riservati, che si aggiungono ai 3 ...