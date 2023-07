Manuela Arcuri torna in Rai | ecco dove vedremo l’attrice dopo tanti anni

(Di venerdì 28 luglio 2023) Colpo di scena pertornerà in Rai. In questo periodo, ormai, sono all’ordine del giorno le notizie inerenti i cambiamenti che si stanno verificando all’interno delle varie emittenti televisive.la notizia inerente l’uscita di scena di Flavio Insinna, però, ne è trapelata un’altra che, invece, sancisce un ritorno. La bella attrice L'articolo proviene da KontroKultura.

Era l'ormai lontano 2017 quandoè apparsa per l'ultima volta nel cast di una fiction. E ora, a distanza di ben sei anni, sembra che l'attrice sia pronta a tornare a recitare sul piccolo schermo . Ad annunciarlo è ...pronta al grande ritorno, sarà protagonista di una nuova fiction Raitorna in Rai . Oltre a qualche ospitata, la showgirl romana classe 1977 mancava alla televisione ...L'ultimo impegno dicon la Rai risale al 2019, quando fu concorrente a Ballando con le Stelle , talent in prima serata di Milly Carlucci . Il prossimo anno, tuttavia, l'attrice tornerà sui teleschermi dell'...

Manuela Arcuri dalla fiction Mediaset passa in Rai: Interpreterò la ... Fanpage.it

Manuela Arcuri torna dinanzi alla macchina da presa: “Progetto a cui tengo molto” Dopo un periodo di assenza dalle produzioni televisive, ...Manuela Arcuri ha annunciato il suo ritorno alla fiction e il suo addio a Mediaset per sbarcare in Rai: secondo i rumors interpreterà Veronica Lario.