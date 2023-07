Manuela Arcuri è la protagonista della nuova serie Rai

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 28 luglio 2023) Nuovi progetti in vista per: una delle icone italiane degli anni ’90/2000 saràdi unatv firmata Rai. Il titolo? Provvisoriamente “La DonnaSeconda Repubblica”. Ladi tv conL’ultima volta cheha calcato il palcoscenicoRai è stata nel 2019. Infatti, escludendo qualche ospitata, l’abbiamo vista nella pista del sabato sera di Milly Carlucci, tra i concorrenti di Ballando con le Stelle. Ma pare che ci siano importanti novità per l’attrice e showgirl italiana. Infatti, nella prossima stagione lavorerà di nuovo con la tv di Stato come attrice e ...