Madonna regina pop dimezzata | 40 anni di carriera col brivido

(Di venerdì 28 luglio 2023) «Mio padre Tony non ha mai creduto che quello che stavo facendo qui a New York valesse la pena o che le mie intenzioni erano buone fino a quando è stato pubblicato il mio primo album e ha cominciato a sentire le mie canzoni alla radio. Allora ha smesso di fare domande».ha ricordato così il suo primo omonimo album pubblicato il 27 luglio 1983. Da allora unacon pochi eguali che, proprio in questi giorni, festeggia i 40. Ed è per celebrare degnamente la ricorrenza che Louise Veronica Ciccone stava lavorando al «Celebration Tour». La tournée sarebbe dovuta partire dal Canada il 15 luglio per arrivare a novembre anche in Italia. La salute di, però, sta tenendo tutti col fiato sospeso. Il suo recente ricovero in terapia intensiva ha fatto temere il peggio. E c'è perfino chi ha visionato ...