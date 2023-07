“Ma è lei | com’è cambiata” La splendida vip torna a farsi vedere così dopo parto e chili in più

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 28 luglio 2023) Modella ria sfilareil, le sue parolel’atteso evento. Il piccolo Noa è venuto al mondo lo scorso 6 aprile stravolgendo in meglio la vita di mamma e di papà. La coppia di giovanissimi vip da quel momento in poi ha dovuto ovviamente coordinare per bene i ritmi di lavoro a quelli quotidiani, soprattutto la neo-mamma che ha dunque deciso di mettere da parte per un po’ di tempo la professione. Matanta attesa, ecco la modella 32ennere davanti alla luce dei flash. Un momento significativo e importante per lei: le sue parole descrivono dettagliatamente cosa ha provato. Mariana Rodrigueza sfilarela nascita del piccolo Noa. I fan non aspettavano altro che di rivederla sulla passerella eè ...