Lutto nel rock | è morto il bassista e co-fondatore degli Eagles Randy Meisner

(Di venerdì 28 luglio 2023) Èa 77 anni, cantante e co-della leggendariaband. Lo ha annunciato la band sul suo sito ufficiale: «Glisono tristi di annunciare che il membroe cantante,, è deceduto la scorsa notte (26 luglio) a Los Angeles all’età di 77 anni, a causa di complicazioni dovute alla broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO)». Nell’annuncio la band ha ricordato come «è stato parte integrantee determinante nel primo successo della band. La sua estensione vocale era incredibile, come è evidente nella sua ballata ...

... e non ha provocato solo "e dolore alle famiglie di coloro che caddero nell'estremo tentativo ... Appartenenti al Corpo Forestale dello Stato e volontari, ricorda il Capo dello Statomessaggio ...E' quanto si leggemessaggio che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato ... arrecandoe dolore alle famiglie di coloro che caddero nell'estremo tentativo di impedire al ...... arrecandoe dolore alle famiglie di coloro che caddero nell'estremo tentativo di impedire al ...ricevere gli aggiornamenti di Sardiniapost nella tua casella di posta inserisci la tua e - mail...

Sinead O’Connor è morta: lutto nel mondo della musica Tuttosport

Lutto agli Scavi di Pompei per la prematura scomparsa di Mariarosaria Gobello, giovane archeologa. La notizia della sua scomparsa - a soli 40 anni - è stata diffusa dalla Direzione del Parco Archeolog ...Riviera delle Palme in lutto per la scomparsa di Alessandro Trevisani ... Alessandro lavorava da tempo per un’azienda che sviluppa software gestionali. Oltre alle figlie, lascia nel dolore la moglie ...