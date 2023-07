L’uomo ha iniziato a nuotare nel bel mezzo del deserto

(Di venerdì 28 luglio 2023) Le prime testimonianze accertate di attività natatorie si trovano nel beldel. Da qualche parte in Egitto, non distante dal confine libico, sull’altopiano remoto e roccioso del Gilf Kebir nel Sahara, si vedono dei nuotatori che procedono a rana lungo le pareti di una roccia. La Caverna dei Nuotatori, scoperta dall’esploratore ungherese László Almásy nel 1933, custodisce una collezione di pittografie neolitiche raffiguranti alcuni uomini in una serie di pose subacquee. Gli archeologi fanno risalire l’opera ad almeno diecimila anni fa. All’epoca della scoperta di Almásy, l’idea che il Sahara non fosse sempre stato unera piuttosto radicale. Le ipotesi di un cambiamento climatico a cui imputare il passaggio da un ambiente temperato a unbrullo, oltremodo arido, erano talmente innovative che ...

... la sorte dell'occidentale non può che tendere verso una ... matteofais81@gmail.com Chat WhatsApp di Matteo Fais: +393453199734'... Di recente, haa tenere una rubrica su Radio Radio , ...ha proseguito la discesa verso valle - la zona non ha ...i due tecnici sono stati calati in parete e hanno richiesto'...aver visto che versava in gravissime condizioni e quindi di aver...Calcio 2023 - 2024 Serie B Squadra Perugia Sul campo dimostra di andare di corsa, all'esterno anche. Francesco Baldini è da quando haad allenaredelle scelte cosiddette 'a scatola chiusa': ne sono un chiaro esempio le esperienze di Catania, con la squadra rossazzurra radiata a campionato in corso a tre turni dalla ...