L’ultima sparata sul clima | siamo in fase di “ebollizione globale”

(Di venerdì 28 luglio 2023) Dopo l’appello di 100 scienziati ai media per “parlare di più del cambiamentotico”, ora ci si mettono pure le Nazioni Unite a spargere un’altra buona dose di allarmismo: l’era del riscaldamento globale sarebbe terminata e saremmo entrata in unadi “ebollizione“. E a dirlo è direttamente il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, parlando di New York e descrivendo il caldo intenso nell’emisfero settentrionale come una “crudele estate”. “Per l’intero pianeta, è un disastro”, ha affermato, osservando che “a meno di una mini-era glaciale nei prossimi giorni, luglio 2023 infrangerà i record su tutta la linea. Il cambiamentotico è qui. È terrificante. Ed è solo l’inizio”. E ancora: “L’umanità ha scatenato la distruzione“. Un vero e proprio messaggio spargipanico, che però contiene almeno due illusioni ...