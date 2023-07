Lukaku | l’Inter e il coraggio di riprovarci | il finale ignorato da Inzaghi

Leggi su inter-news

(Di venerdì 28 luglio 2023)lontano dalnon smette di stupire, anche quando resta in silenzio e lascia parlare gli altri. O in alternativa i propri social. La maturità non è certo di casa, nemmeno a trent’anni compiuti, ma il “disegno anti-Inter” progettato è ciò che fa andare avanti il circo intorno a sé. Almeno fino al prossimo annuncio ufficiale… L’attesa della sua prossima squadra è coerenza FUGA PER LA… – La storia di Romeluinsegna che, se lo conosci, è meglio non fidarsi. Al di là del tentativo di fuga sempre preso in considerazione dopo ogni fallimento – e quasi sempre messo in atto – il 30enne belga non conosce limiti. Il mancato contatto con la realtà che lo circonda caratterizza ogni sua mossa. Ogni sua scelta. Fallisce la prima volta al Chelsea dopo aver lasciato la casa (sicura) Anderlecht e ci riprova. Forte dell’anno in ...