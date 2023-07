Lukaku | la Juventus imita l’Inter e lo chiede in prestito La risposta del Chelsea – TS

(Di venerdì 28 luglio 2023) Lapensa alper l’ex Inter. Ilnon tarda a rispondere. TuttoSport spiega perché la visione resta ottimistica. PROPOSTA – Lanon ha intenzione di rinunciare a Romelu, dopo che il belga ha voltato le spalle alper il nuovo capriccio bianconero. L’unica possibilità per l’arrivo a Torino dell’attaccante era quella di fare cassa attraverso la cessione di Dusan Vlahovic. Questo scenario, però, non sembra realizzabile, in quanto il mercato degli attaccanti tra le big europee risultata bloccato. Secondo TuttoSport, dunque, laha deciso di intraprendere una strada alternativa, sulle orme di quanto fatto precedentemente proprio dal. Al, infatti, è ...

,invece,dopo il disastro con l'Inter sarebbe sempre più tentato di andare allacon il club bianconero (Allegri su tutti) pronto ad investire su di lui. Investimento che però sarebbe ...Non si sblocca la situazione relativa a Romelu. L'ormai ex attaccante dell' Inter rimane per ora al Chelsea da separato in casa, con lache sta studiando la formula giusta per andare al suo assalto. Mancano i soldi della (mancata) ......di Calciomercato.itOltre alla faccenda portieri e al centravanti dopo la rottura con, l'... Calciomercato, agente Baldanzi: 'Normale l'interesse delle big'Nella scuderia di Pastorello c'è ...

Juve-Lukaku, il problema adesso è Mbappé: la situazione Corriere dello Sport

Massimiliano Allegri contava già di poter avere a disposizione il giocatore, ma la Juve è stata scartata: nessuno se l'aspettava.L'ex calciatore dice la sua sulle mosse di mercato dei bianconeri. Da Chiesa e Vlahovic al possibile arrivo di Big Rom fino ad Allegri ...