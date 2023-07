Lukaku | la Juve come l'Inter | proposto il prestito | no del Chelsea

Il club bianconero ha nel mirino Romelu, tratta la cessione di Zakaria al West Ham, ma non ... La, dal canto suo, ha già preso informazioni e valuta l'occasione. Freuler è sempre stato ...A frenare la trattativa oltre al prezzo (lachiede più di ottanta milioni) potrebbero ... Nella lista potrebbero poi rientrare sia Kane cheentrambi al momento scontenti nei propri club ma ...Non si sblocca la situazione relativa a Romelu. L'ormai ex attaccante dell' Inter rimane per ora al Chelsea da separato in casa, con la ... anziché sborsare 40 milioni, lasi accollerebbe ...Lukaku Juve, ora spunta l’ipotesi prestito! Le ULTIME novità sull’attaccante belga Secondo quanto riportato da Tuttosport, la dirigenza della Juve potrebbe presto proporre un prestito al Chelsea per s ...Lukaku Juve, il belga e quello sgarbo all’ex compagno Lautaro Martinez, che ha analizzato con delusione quanto successo Lautaro Martinez, alla Gazzetta dello Sport, ha rivelato al mondo tutta la propr ...