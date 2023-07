Lukaku | dopo l’Inter il Chelsea categorico con la Juventus E ora? – SM

(Di venerdì 28 luglio 2023) Ilcontinua a dover ‘sopportare’ le telenovela di Romelu. Questa volta la richiesta azzardata è da parte della, che si è vista chiudere la porta in faccia. RIFIUTO – Il piano dellaper riuscire ad ottenere Romeluè sfumato insieme alla vendita di Dusan Vlahovic. Per questo la dirigenza bianconera ha azzardato una richiesta al: un prestito, abbastanza oneroso, con diritto di riscatto.l’iniziale prima chiusura al, il club inglese si è trovato nuovamente a dover dire di no, questa volta alla. La risposta del, come spiega Daniele Miceli nel corso dell’edizione di SportMediaset, è stata categoricamente negativa. Fonte: SportMediaset – Daniele ...

... hanno battuto i rossoneri ai rigori,che la gara si era conclusa sul 2 - 2. Buone risposte ... A fronte della giusta offerta, il bomber potrebbe partire, facendo posto verosimilmente a. Ma è ...Commenta per primo 'I tifosi dell'Inter sono in ansia perché ancora non è stato acquistato un centravantiche se n'è andato Dzeko echeha combinato quel che ha combinato. Ansia comprensibile , per carità, ma il mercato è ancora in pieno svolgimento e sono certo che i dirigenti nerazzurri accontenteranno le richieste ...Commenta per primo Il tecnico del Chelsea Mauricio Pochettinoil pareggio nell'amichevole disputata ieri contro il Newcastle ha parlato del mercato: 'Al momento la dinamica del gruppo è molto buona, ci sono ragazzi molto bravi che condividono il tempo ...

Inter, Lautaro: "Deluso da Lukaku, voglio vincere lo scudetto da capitano" Sky Sport

"I tifosi dell’Inter sono in ansia perché ancora non è stato acquistato un centravanti dopo che se n’è andato Dzeko e dopo che Lukaku ha combinato quel che ha combinato. Ansia comprensibile, per carit ...Con il campionato ormai in archivio, le big di Serie A sono al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Napoli, Lazio, Inter e Milan dovranno confermarsi e competere ...