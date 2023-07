L’uccellino blu di Twitter è sparito da Android L’app ora ha il simbolo della X

(Di venerdì 28 luglio 2023) Continua il processo di rimozione dei vecchi simboli e nomi diè andato via dalper. Non manca molto all’addio da iOS....

...una volta rappresentato dall', con email molto ben realizzate che potrebbero trarre in inganno anche chi non è così ingenuo online. Ecco come riconoscerle per evitare di perdere'...... passando dall'eccitazione all'ira", spiega'ex manager. Secondo ...Twitter in "X" e mandare in cantina il celebre: "...Un esempio emblematico di questa metamorfosi è il cambiamento del logo dell'app:, simbolo storico di Twitter, è stato sostituito da una X stilizzata su sfondo nero, utilizzata anche ...