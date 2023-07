Luca Vetrone e la fidanzata si sono lasciati «Lei si è messa con una donna» FOTO

Spunta una nuova indiscrezione su uno degli ex naufraghi de L'Isola dei Famosi 2023 . Si tratta di, il quale pare sia stato lasciato dalla fidanzata una volta terminato il percorso in Honduras. Il modello sarebbe tornato single, in quanto pare che l'ex si sia innamorata di una donna. ...dopo l' Isola dei Famosi è stato lasciato dalla fidanzata Secondo una insider di Deianira, l'influencer sarebbe nuovamente single perché la sua dolce metà si sarebbe innamorata di una ...... Piazzale Giosuè Carducci, Via Gabriele d'Annunzio, Via Luigi Pirandello, Via Mario, Via ... Via Giuseppe Piermarini, Via Luigi Vanvitelli, Via Salvator Rosa, Via Francesco Solimena, Via...

Luca Vetrone lasciato dalla fidanzata dopo l'Isola Il rumor Novella 2000

Secondo un'indiscrezione resa nota da Deianira Marzano, la fidanzata dell'ex naufrago dell'Isola dei Famosi lo avrebbe lasciato per una donna ...Spunta una nuova indiscrezione che riguarda un ex concorrente, il quale sarebbe stato abbandonato dall'ex fidanzata ...