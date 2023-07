Lozano | rinnovo a ribasso o cessione | tre nomi per sostituirlo

Calciomercato Napoli - Da monitorare la situazione di Hirving, perché il messicano è al confine tra una cessione forzata data la scadenza di contratto o una sorpresa ma al momento lontano. Mercato Napoli L'ipotesi più quotata al momento, ...Appuntamento con CalcioNapoli 24 LIVE in diretta sul 79 del digitale terrestre, su Youtube (CN24). Dalle ore 12:00 alle ore 15:00 collegamenti, esclusive e interviste per restare sempre aggiornati su ...Annuncio che invece è arrivato per ildi capitan Di Lorenzo. Da capire resta solo la situazione di, ancora lontano dall'addio ma non in trattativa per prolungare il contratto: se le ...

Napoli, il futuro di Lozano è incerto e legato al rinnovo. Orsolini nome caldo in caso di addio TUTTO mercato WEB

Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il Napoli attende una risposta da Lozano che a Castel Di Sangro rientrerà pienamente in gruppo, tra l’interesse del Los Angeles Fc e il diktat di De Lauren ...Il Napoli attende una risposta da Lozano che a Castel Di Sangro rientrerà pienamente in gruppo, tra l’interesse del Los Angeles Fc e il diktat di De Laurentiis: rinnovo al ribasso o cessione. Lo ...