Lotta Olimpica | Emanuela Liuzzi è bronzo al Poland Open nei 50 kg

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 28 luglio 2023) Varsavia – Nella terza giornata del torneo internazionale di Varsavia, in conclusione del Pytlasinski con la greco romana e in apertura deldicon la femminile, gli italiani hanno conquistato la medaglia dicon, nei 50 kg, ha vinto il primo incontro ai danni della kazaka Madina Zheniskyzy per superiorità tecnica (10-0) ma è stata fermata al secondo dalla polacca Anna Lukasiak sul risultato di 8-3. Approdata in finale per ilha sfidato la statunitense Isabella Gallegos e ha vinto 12-5 con una grande rimonta! Eliminato invece Jacopo Sandron nei 60 kg di greco romana, in chiusura del memorial Pytlasinski. L’azzurro ha purtroppo perso i suoi primi due incontri, il primo con ...