Losma guarda al mercato vietnamita

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 28 luglio 2023) Curno. C’è anche la bergamascatra le sette aziende italiane prime firmatarie di Imt – Italian Manufacturing Technologies – prima rete di imprese in Vietnam tra associate a Ucimu, l’associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, robot, automazione e di prodotti a questi ausiliari. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sostenere le imprese aderenti nell’attività di presidio e penetrazione in uno dei mercati asiatici a più alto potenziale di sviluppo, anche perché considerato porta di accesso all’area Asean. Le iniziative di cui si occuperà la rete, che avrà sede a Ho Chi Minh City e che si avvarrà di esperti locali, si concretizzeranno nella realizzazione di attività promozionali per sostenere la partecipazione delle imprese aderenti alle manifestazioni di settore, nell’organizzazione di visite a potenziali imprese utilizzatrici e di seminari e ...