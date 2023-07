Loredana Bertè | gran finale per il Valmontone Outlet Summer Festival

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 28 luglio 2023) Dopo gli Skunk Anansie, Gabry Ponte, Rocco Hunt, èa chiudere ilcon il live dell’artista al quale ieri sera ha assistito un foltissimo pubblico accorso all’alle porte di Roma. Laè ritornata da poco sulle scene, a causa dello stop forzato imposto da un intervento chirurgico a causa del quale è stato rimandato il tour teatrale alla prossima primavera, con ilTour partito lo scorso 1 luglio da Modena, che vede l’artista impegnata nello stivale fino al 30 agosto. Ad aprire la serata è Dark Lady estratta dall’ultimo album Manifesto del 2021, per poi lasciare il posto ad un tris di successi composto da Amici Non Ne Ho, ilde classico Il Mare D’Inverno e Non Ti Dico No, ...